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Стопкоронавирус.рф

Раскрыт еще один необычный симптом COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что о заражении коронавирусом может сигнализировать заложенность ушей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, заложенность ушей — "не такой уж и редкий симптом" при коронавирусе. Она сослалась на проведенное в Турции исследование. Специалисты проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19. Оказалось, что у 31 человека (18%) были заложены уши.
Наталья Пшеничная отметила, что данный симптом может появляться и при ОРВИ. Она посоветовала обратиться к врачу, если заложенность не проходит в течение нескольких дней, и есть боль в ушах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи назвали семь симптомов легкой формы COVID-19.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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