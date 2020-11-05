Раскрыт еще один необычный симптом COVID-19 

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что о заражении коронавирусом может сигнализировать заложенность ушей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, заложенность ушей — "не такой уж и редкий симптом" при коронавирусе. Она сослалась на проведенное в Турции исследование. Специалисты проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19. Оказалось, что у 31 человека (18%) были заложены уши.

Наталья Пшеничная отметила, что данный симптом может появляться и при ОРВИ. Она посоветовала обратиться к врачу, если заложенность не проходит в течение нескольких дней, и есть боль в ушах.