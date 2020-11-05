Ковидная больница в Коммунарке полностью заполнена

"Люди привыкли, люди не верят. В социальных сетях начинаются хейтерские высказывания в духе "врачей под трибунал". За то, что мы якобы обманываем людей: "COVID нет, у меня в близком кругу никто не заболел", (говорят люди. — Прим. ред.). Но можно конечно, пригласить людей, как это сделали наши коллеги в Греции: "Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 06:00 утра в "красной зоне", но с маленьким различием: мы в СИЗах (средствах индивидуальной защиты. — Прим. ред.), вы — без", — рассказал он.
"Я думаю, что это многокомпонентная составляющая победа над коронавирусом. Идеальный вариант был бы, если бы в марте, к очередному сезону заболеваемости гриппом, когда можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенная и менее бурная в плане количества заболевших, появится эффективная вакцина", — сказал Проценко.