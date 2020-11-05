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Коронавирусная больница в Коммунарке полностью заполнена 

Диана Товсепова 4 часа назад
Ковидная больница в Коммунарке полностью заполнена
Фото: gkb40dzm.ru
Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для проекта RT "Эпидемия", в котором рассказал, что сейчас творится в больнице. Как передают РИА Новости, больница в Коммунарке уже полностью заполнена.

"Люди привыкли, люди не верят. В социальных сетях начинаются хейтерские высказывания в духе "врачей под трибунал". За то, что мы якобы обманываем людей: "COVID нет, у меня в близком кругу никто не заболел", (говорят люди. — Прим. ред.). Но можно конечно, пригласить людей, как это сделали наши коллеги в Греции: "Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 06:00 утра в "красной зоне", но с маленьким различием: мы в СИЗах (средствах индивидуальной защиты. — Прим. ред.), вы — без", — рассказал он.

Проценко считает, что в марте число заразившихся ковидом будет меньше, чем в нынешнее время.

"Я думаю, что это многокомпонентная составляющая победа над коронавирусом. Идеальный вариант был бы, если бы в марте, к очередному сезону заболеваемости гриппом, когда можно ожидать третью волну, которая будет менее насыщенная и менее бурная в плане количества заболевших, появится эффективная вакцина", — сказал Проценко.

По словам главврача, к июню это все может закончится, однако нужно рассчитать, сколько нужно произвести вакцины, чтобы привить хотя бы 50% населения страны.
Ранее "Рамблер" сообщал о заявлении специалиста Минздрава.
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Комментарии 118
Коронавирус , Антон Красовский , Минздрав РФ
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