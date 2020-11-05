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Вирусолог раскрыла опасность аспирина при COVID-19 

Диана Товсепова 5 часов назад
Вирусолог раскрыла опасность аспирина при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Названы препараты, которые не стоит самостоятельно принимать при коронавирусной инфекции. Об этом рассказала врач-вирусолог Надежда Жолобак. В частности, вирусолог перечислила такие препараты как аспирин, ибупрофен, диклофенак, вольтарен и напроксен.
По ее словам, исследования французских и итальянских ученых выявили, что эти препараты делают организм еще более восприимчивым к инфекции.
По ее мнению, особенно опасен аспирин, создающий благоприятные условия для развития инфекции. Из-за данного лекарства поражение легких может развиваться быстрее.
При этом медик рекомендует не увлекаться различными анальгетиками и парацетамолом.
Ранее "Рамблер" сообщал о рисках сокращения карантина для контактировавших с зараженными.
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