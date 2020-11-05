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В ВОЗ предупредили о рисках сокращения карантина для контактировавших с зараженными

Диана Товсепова
6 часов назад
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о рисках сокращения карантина при контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, ее слова приводит ТАСС.
По ее словам, сокращение карантина с 14 до десяти или семи дней для контактировавших с носителями COVID-19, повышает риск передачи инфекции. Однако по ее мнению, некоторые государства идут на такие меры по экономическим и социальным причинам.
«Ряд стран решил сократить карантин до десяти и даже семи дней, а некоторые также ввели тестирование на десятый или седьмой день. Однако, если сократить карантин с 14 до десяти дней, вы потеряете около 13 процентов случаев, при которых симптомы разовьются по завершении этого периода, — объяснила она.
ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто контактировал с зараженными. Она объяснила, что такая рекомендация связана с продолжительностью инкубационного периода, который варьируется от одного до 14 дней. Однако у большинства людей симптомы заражения проявляются через 5-6 дней после инфицирования, но вероятность развития симптомов и через более продолжительное время сохраняется.
Коронавирус,Видео,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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