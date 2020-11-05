По ее словам, сокращение карантина с 14 до десяти или семи дней для контактировавших с носителями COVID-19, повышает риск передачи инфекции. Однако по ее мнению, некоторые государства идут на такие меры по экономическим и социальным причинам.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто контактировал с зараженными. Она объяснила, что такая рекомендация связана с продолжительностью инкубационного периода, который варьируется от одного до 14 дней. Однако у большинства людей симптомы заражения проявляются через 5-6 дней после инфицирования, но вероятность развития симптомов и через более продолжительное время сохраняется.