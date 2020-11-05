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Стопкоронавирус.рф

Российский академик поделился пугающим прогнозом пандемии 

Диана Товсепова 6 часов назад
Многие эксперты отмечают сходство пандемии коронавирусной инфекции с эпидемией испанского гриппа в 1918-1921 годах, сообщил «Парламентской газете» академик РАН Сергей Колесников.

«Примерно такая же динамика была, такой же цикл и, наверное, будет такая же история с коронавирусом. Это двух-трёхлетний цикл, когда есть первая вспышка серьёзная с большой смертностью, вторая — сезонная вспышка, а затем третья, которая будет осенью 2021 года, и будем надеяться, что она уже будет небольшая», — объяснил Колесников.

Академик предполагает, что в конце следующего года будет обычный осенний подъем распространения ОРВИ.

«Осенне-зимний подъем всегда бывает, тут уж ничего не сделаешь. Вопрос в том, как это будет наслаиваться на другие инфекции, в том числе на грипп», — добавил врач.

Однако о массовом иммунитете говорить пока сложно:

«Если говорить по антительному иммунитету, который очень нестойкий по одним данным, а по другим данным — полугодичный -годичный, эта прослойка по нашей стране в мегаполисах составляет примерно 20 процентов, а в целом по популяции российской он в районе 10 процентов», — объяснил Колесников.

При этом академик обращает внимание на необходимость соблюдения мер медицинского эпидемиологического дистанцирования.

«Маски это обязательно, потому что они защищают и тебя и от тебя окружающих. Нужно избегать компаний и закрытых помещений. Закрытые помещения надо обязательно проветривать, ставить рециркуляторы, если это общественное пространство», — отметил академик.

Ранее "Рамблер" сообщал о необычном симптоме COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Сергей Колесников , РАН , Парламентская газета
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