Патологоанатом описал, что ковид делает с органами

Российский патологоанатом Алексей Купрюшин рассказал, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы.

Патологоанатом рассказал, что легкие человека, умершего от коронавируса, весят в два-три раза больше обычных и отличаются блестящей лакированной поверхностью темно-вишневого цвета. При других заболеваниях такого не бывает. Обычные легкие воздушные, а при коронавирусе — очень плотные, добавил Купрюшин.

«При надавливании с них [легких] стекает густая, мутная красная жидкость», — объяснил он.

Патологоанатом отметил, что в некоторых случаях при коронавирусе развивается обычная гнойная пневмония, при которой гной стекает с поверхности разреза и выдавливается из мелких бронхов.

При этом вирус поражает еще и сердце — оно становится дряблым и «выглядит, как мешочек».

«Обычно сердце — плотное, а после коронавируса оно бывает все "распластанное"», — отметил врач.

Печень также претерпевает изменения, но они, чаще всего, не приводят к смерти, резюмировал Купрюшин.