Нарколог объяснил, как алкоголь влияет на COVID-19 

Если больной коронавирусом, будет принимать алкоголь, то форма течения болезни у него может измениться. Об этом заявил руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание, что течение болезни зависит от способности организма защищать себя. А употребление алкоголя, безусловно, подрывает иммунитет. Именно поэтому риски развития тяжелой формы болезни у пьющих людей гораздо выше.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — предупредил Исаев.

Кроме того нарколог напомнил о несовместимости с алкоголем многих лекарств, которые назначают при COVID-19.