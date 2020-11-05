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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 19 404 новых случая COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
За последние сутки в России зафиксировали 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. У 25,9% не было клинических проявлений болезни.
Как сообщает оперативный штаб, за сутки было зарегистрировано 292 летальных исхода. Полностью выздоровели 12 238 человек.
По регионам новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:
Оперштаб
Всего в России выявлено 1 712 858 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в мире установлен рекорд по числу жертв COVID-19.
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