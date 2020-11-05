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За последние сутки в России зафиксировали 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. У 25,9% не было клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки было зарегистрировано 292 летальных исхода. Полностью выздоровели 12 238 человек.

По регионам новые случаи COVID-19 распределились следующим образом:

Оперштаб

Всего в России выявлено 1 712 858 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.