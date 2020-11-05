За последние сутки в мире от коронавируса скончались 9763 человека, что является рекордом. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последним данным, всего в мире зафиксировано более 48 миллионов случаев COVID-19. Умерли от коронавируса более 1,2 миллиона человек, вылечились — 32 миллиона.

По мнению специалистов, пандемия ускорилась. В США за сутки впервые выявили более 100 тысяч случаев коронавируса. Аналогичная ситуация наблюдается в Греции. Там, несмотря на частичный локдаун, также зафиксировали максимальное число инфицированных — 2646.