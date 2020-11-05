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Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что всех норок в стране уничтожат, так как животные переносят мутировавший коронавирус и угрожают эпидемиологической обстановке. Ее слова приводят на Датском радио.

Новый тип коронавируса обнаружили у норок на 207 фермах, расположенных на полуострове Ютландия.

«Вирус мутировал в норках, и, мутировав, распространяется среди людей. [Ситуация] несет в себе риск того, что вакцина [против коронавируса], которая скоро должна появиться, не будет действовать должным образом», — сообщила премьер Дании.

В стране были зарегистрированы случаи, когда клетки коронавируса не нейтрализуются антителами.

По мнению Коре Мёлбак, директора государственного института SSI, который принимает решения по борьбе с пандемией, это может привести "к новой пандемии с центром в Дании".

Известно, что из-за угрозы распространения вируса в стране уничтожат около 12 миллионов норок.