У коронавируса появилась опасная мутация 

Ученые обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 накапливает генетические мутации. При этом одна из них делает вирус заразным, а другая — затрудняет работу иммунной системы. Такой вывод сделали специалисты Университета штата Техаса в Остине (США).

Исследование показало, что во время первой волны пандемии 71 процент вирусов, выделенных у пациентов с ковидом в Хьюстоне, имели мутацию D614G, затрагивающую белок-шип (S-белок). А вот во время второй волны распространенность этого варианта возросла до 99,9%.

Ученым уже известно, что вирусы с мутацией D614G передаются в разы быстрее вирусов без нее и провоцируют крупные очаги заражений.

Специалисты протестировали разные генетические варианты S-белка, чтобы оценить его стабильность и выяснить, насколько хорошо он связывается с нейтрализующими антителами и рецептором клеток-хозяев.

Они подтвердили, что D614G не повышает патогенность вируса. В то же время были выявлены признаки естественного отбора, что указывает на влияние мутации на приспособленность вируса. Это доказывает, что D614G, вероятнее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.

Кроме того, ученые обнаружили редкую мутацию, ведущую к снижению степени узнавания нейтрализующим моноклональным антителом CR3022. Она, правда, встречается редко и не усугубляет заболевание инфицированных. Всего специалисты выявили 285 мутаций в COVID-19, однако большинство из них на тяжесть протекания коронавируса влияния не оказывают.