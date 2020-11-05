Беременная женщина из Красноярска рассказала об "ужасах" коронавируса. Ее удивило увиденное в госпитале количество больных и напряженная работа медиков. Об этом сообщает издание NGS24.

Россиянка заразилась коронавирусом после своей свадьбы. Она почувствовала "щекотание внутри" и потерю обоняния. Женщине вызвали скорую и госпитализировали в один из госпиталей Красноярска с двусторонней пневмонией. Как рассказала беременная пациентка, она "была в ужасе от увиденного":

"Сколько больных, их мучения, харканья кровью и бесконечный кашель. Молодые врачи, санитары и медсестры — в постоянных бегах и заботах, совсем молодые и так переживающие за каждого болеющего. От всего увиденного у меня был шок, все на кислороде, люди, замученные болезнью".

Женщина отметила, что врачи заботились о том, чтобы лекарства не вызвали замирание беременности или преждевременные роды. Пациентка находилась в больнице девять дней, потом ее перевели на несколько дней в отделение пульмонологии краевой больницы и выписали.