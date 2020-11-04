Выяснилось, почему некоторые легче переносят ковид

Группа ученых из Университета Флориды выяснила, что люди, которые в течение года прошли вакцинацию от гриппа, в большинстве случаев легче переносят коронавирусную инфекцию.

Так, специалисты проанализировали результаты более двух тысяч человек старше 18 лет и выяснили, что заразившиеся COVID-19 пациенты, не получавшие вакцину от гриппа, почти в 2,5 раза чаще были госпитализированы в больницу и почти в 3,3 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии.