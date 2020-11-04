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Выяснилось, почему некоторые в разы легче переносят ковид 

Диана Товсепова 5 часов назад
Выяснилось, почему некоторые легче переносят ковид
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из Университета Флориды выяснила, что люди, которые в течение года прошли вакцинацию от гриппа, в большинстве случаев легче переносят коронавирусную инфекцию.
Так, специалисты проанализировали результаты более двух тысяч человек старше 18 лет и выяснили, что заразившиеся COVID-19 пациенты, не получавшие вакцину от гриппа, почти в 2,5 раза чаще были госпитализированы в больницу и почти в 3,3 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии.
При этом среди найденных мутаций коронавируса нашли ту, которая делает заболевание опасность. Ранее "Рамблер" рассказывал, в чем особенность этой мутации.
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