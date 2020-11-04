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Роспотребнадзор раскрыл, когда в РФ снизится заболеваемость коронавирусом 

Диана Товсепова 1 час назад
В Роспотребнадзоре считают, что к летним значениям суточной заболеваемости коронавирусом Россия вернется к весне 2021 года. В ведомстве уверены, что зависит это от того, насколько добросовестно граждане будут соблюдать предписанные меры защиты.
При этом ситуацию можно будет считать стабилизированной, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней. Об этом заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение 8 дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше 1", — сказал Горелов.

Напомним, с 30 октября по 3 ноября число новых случаев коронавирусной инфекции в РФ колеблилось на уровне держалось в 18 тысяч (от 18 140 до 18 665). А ужена 4 ноябрябыл побит новый рекорд, и число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768.
Ранее "Рамблер" сообщалоб опасной мутации, которую обнаружили у COVID-19.
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Коронавирус , Видео , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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