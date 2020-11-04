19 768 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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За последние сутки на территории России выявлено 19768 случаев коронавируса в 85 регионах. Отмечается, что 25% не имели клинических проявлений заболевания.

За последние сутки в России полностью победили болезнь 15 567 человек, зафиксировано 389 летальных исходов.

По регионам случаи заболевания коронавирусной инфекцией распределились таким образом:

Стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.