Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

19 768 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Александра Нечаева 12 часов назад
19 768 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: Depositphotos
За последние сутки на территории России выявлено 19768 случаев коронавируса в 85 регионах. Отмечается, что 25% не имели клинических проявлений заболевания.
За последние сутки в России полностью победили болезнь 15 567 человек, зафиксировано 389 летальных исходов.
По регионам случаи заболевания коронавирусной инфекцией распределились таким образом:
Стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван фактор, повышающий летальность от коронавируса.
Видео дня. Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
07:48
Развеян миф о пользе черники и моркови для зрения
ЗОЖ
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
01:48
Почему врачи запрещают спать с мокрой головой
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение