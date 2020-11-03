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Определен фактор, который увеличивает риск смерти от COVID-19

Анастасия Иванова
3 часа назад
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что беременность вдвое увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование.
Врачи исследовали 19 тысяч беременных женщин, больных COVID-19, среди них погибло 33 пациентки. Смертность в этой категории составила 0,2 процента. Женщины, которые не вынашивали ребенка, погибали от коронавируса гораздо реже.
По мнению врачей, это может быть связано с физиологическими изменениями организма во время беременности, например, учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Топурия ответила на слухи о беременности.
Коронавирус,Washington Post,
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