Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что беременность вдвое увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на исследование.

Врачи исследовали 19 тысяч беременных женщин, больных COVID-19, среди них погибло 33 пациентки. Смертность в этой категории составила 0,2 процента. Женщины, которые не вынашивали ребенка, погибали от коронавируса гораздо реже.