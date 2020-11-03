Разъяснен порядок выдачи лекарств больным COVID-19

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Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что будет являться основанием для выдачи пациенту препаратов для лечения коронавируса. Как заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова, таким основанием считается клинически установленный COVID-19. Об этом она рассказала на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Ее слова приводит РИА Новости

"Для врача основанием выдачи препаратов будет клинически установленный COVID",

— сказала Куликова.

Она пояснила, что лабораторное подтверждение наличия вируса при этом может быть получено позднее.