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В Минздраве разъяснили порядок выдачи лекарств больным COVID-19 

Стелла Шмель 15 часов назад
Разъяснен порядок выдачи лекарств больным COVID-19
Фото: globallookpress.com
В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, что будет являться основанием для выдачи пациенту препаратов для лечения коронавируса. Как заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова, таким основанием считается клинически установленный COVID-19. Об этом она рассказала на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Ее слова приводит РИА Новости.

"Для врача основанием выдачи препаратов будет клинически установленный COVID",

— сказала Куликова.
Она пояснила, что лабораторное подтверждение наличия вируса при этом может быть получено позднее.
Ранее "Рамблер" писал, что найдена мутация COVID, которая делает его более опасным.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Госдума , РИА Новости
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