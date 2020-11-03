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Стопкоронавирус.рф

Ученые нашли новые мутации коронавируса 

Анастасия Иванова 21 минуту назад
Найдена мутация COVID, которая делает его более опасным
Фото: depositphotos
Американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, которые могу сделать его еще более заразным. Результаты исследования опубликовано в журнале mBIO.
Во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71 процента пациентов с COVID-19 В Хьюстоне.
Но ко второй полне распространенность этого вида коронавируса выросла до 99,9 процента. Причем, тенденцию отметили не только в Америке, но и других странах.
Ученые Университета штата Техаса изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Ученые выяснили, что мутация D614G влияет на большую приспособленность вируса. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.
Также исследования показали, что мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. По мнению специалистов, эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунную систему.
Ранее "Рамблер" сообщал, как коронавирус может маскироваться под антитела.
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