Назван период максимальной точности теста на COVID-19 

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. Об этом сообщими ученые Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, пишут «Известия».

По мнению специалистов, в этот период точность теста на коронавирус максимальная. Как пояснил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, в первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме еще слишком мала, чтобы это определил анализ.

Доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев отметил, что через две недели после инфицирования, заболевание начинает идти на спад, поэтому обнаружить вирус при ПЦР-тестировании также значительно снижается.