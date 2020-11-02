Врач опроверг связь группы крови с тяжестью COVID

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о связи группы крови с тяжестью течения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Врач рассказал, что они проанализировали базу данных реанимационных больных в стационаре и не выявили существенных различий. На опубликованном Денисом Проценко графике видно, что отношение умерших от COVID-19 к выписанным пациентам примерно одинаковое при разных группах крови.

Денис Проценко/ Facebook

То, что пациентов с четвертой группой значительно меньше, Денис Проценко объяснил тем, что "их меньше и в популяции". Количество дней, которые пациенты находились на лечении в больнице, также не сильно разнится: