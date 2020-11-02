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Проценко опроверг связь группы крови с тяжестью COVID-19 

Анастасия Иванова 17 часов назад
Врач опроверг связь группы крови с тяжестью COVID
Фото: @gkb40mos
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о связи группы крови с тяжестью течения коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Врач рассказал, что они проанализировали базу данных реанимационных больных в стационаре и не выявили существенных различий. На опубликованном Денисом Проценко графике видно, что отношение умерших от COVID-19 к выписанным пациентам примерно одинаковое при разных группах крови.
Денис Проценко/ Facebook
То, что пациентов с четвертой группой значительно меньше, Денис Проценко объяснил тем, что "их меньше и в популяции". Количество дней, которые пациенты находились на лечении в больнице, также не сильно разнится:
Денис Проценко/ Facebook
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, кому угрожает затяжной COVID-19.
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