Выяснилось, кому угрожает затяжной COVID-19 

Ученые выяснили, кто больше всего подвержен затяжному течению коронавируса. Об этом пишет портал Express.

По словам специалистов Королевского колледжа Лондона, около 20% пациентов с COVID-19 испытывают симптомы восемь недель и больше. Однако в начале болезни сложно предугадать, сколько она продлится. Эксперты считают, что о вероятности затяжного COVID-19 может говорить обилие симптомов на первой неделе после заражения.

Кроме того, на это влияет возраст пациента, пол и индекс массы тела. Ученые проанализировали данные почти 4200 человек с COVID-19. Оказалось, что чем старше пациент, тем выше риск затяжной болезни. Среди людей старше 70 лет COVID-19 задерживается у 22%. Среди больных в возрасте от 18 до 49 лет этот показатель составляет 10%.

Кроме того, коронавирус протекает дольше у мужчин, людей с высоким индексом массы тела и астматиков.