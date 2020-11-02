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Выяснилось, кому угрожает затяжной COVID-19 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Ученые выяснили, кто больше всего подвержен затяжному течению коронавируса. Об этом пишет портал Express.
По словам специалистов Королевского колледжа Лондона, около 20% пациентов с COVID-19 испытывают симптомы восемь недель и больше. Однако в начале болезни сложно предугадать, сколько она продлится. Эксперты считают, что о вероятности затяжного COVID-19 может говорить обилие симптомов на первой неделе после заражения.
Кроме того, на это влияет возраст пациента, пол и индекс массы тела. Ученые проанализировали данные почти 4200 человек с COVID-19. Оказалось, что чем старше пациент, тем выше риск затяжной болезни. Среди людей старше 70 лет COVID-19 задерживается у 22%. Среди больных в возрасте от 18 до 49 лет этот показатель составляет 10%.
Кроме того, коронавирус протекает дольше у мужчин, людей с высоким индексом массы тела и астматиков.
Ранее "Рамблер" сообщал, что спрогнозирован спад эпидемии COVID-19 в России.
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Коронавирус , Видео
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