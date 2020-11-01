Опубликованы фото проявления коронавируса на коже

В Сети опубликованы фотографии, которые, как сообщает издание The Huffington Post, иллюстрируют проявление нетипичного симптома коронавируса. На коже появляются красные и фиолетовые вздутия или покраснения. Чаще всего они бывают на пальцах рук и ног.

COVID SYMPTOM STUDY

Ранее подобные проявления на коже считались исключительно признаком обморожения. Но, по данным издания, все больше пациентов с положительном тестом на COVID-19 жалуются на такой симптом.

COVID SYMPTOM STUDY

Группа специалистов из Covid Symptom Study проанализировала фото 12 тысяч человек. На снимках изображены кожные проявления инфекции. Как выяснилось, чаще всего бугры на пальцах появляются у детей и у более молодых пациентов.

Место покраснения может болеть, но, с высокой вероятностью, не вызывает зуд. После исчезновения бугра кожа может начать слезать.

COVID SYMPTOM STUDY

Подобные проявления могут сохраняться на коже до двух недель, но в исключительных случаях этот срок может растянуться на 130-150 дней.