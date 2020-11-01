Назван неожиданный фактор защиты от коронавируса 

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о неожиданном факторе, который защищает от коронавируса. Об этом медик сообщил на площадке форума OpenBio.

Нетесов сослался на исследование, которое проводили в Китае. Выяснилось, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом. Он пояснил, что в этом регионе много людей с плохим зрением, но контактные линзы не очень распространены. Согласно исследованию, среди заразившихся коронавирусом 10% носили очки, при этом в Китае таких людей 80%.

Доктор напомнил о том, что в период эпидемии важно носить маску. Он отметил, что в случаях, когда человек пускает маску с носа, он создает тот же эффект, если бы он был без средств защиты.