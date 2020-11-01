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Стопкоронавирус.рф

Назван неожиданный фактор защиты от коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о неожиданном факторе, который защищает от коронавируса. Об этом медик сообщил на площадке форума OpenBio.
Нетесов сослался на исследование, которое проводили в Китае. Выяснилось, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заражаются коронавирусом. Он пояснил, что в этом регионе много людей с плохим зрением, но контактные линзы не очень распространены. Согласно исследованию, среди заразившихся коронавирусом 10% носили очки, при этом в Китае таких людей 80%.
Доктор напомнил о том, что в период эпидемии важно носить маску. Он отметил, что в случаях, когда человек пускает маску с носа, он создает тот же эффект, если бы он был без средств защиты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты два сценария коронавируса после Нового года.
Коронавирус , Видео , Сергей Нетесов , РАН
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