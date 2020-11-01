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В России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число случаев за все время пандемии составило 1 636 781. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (5261), Санкт-Петербурге (896) и Московской области (545). Сообщается, что 24,9% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 245 смертей людей с коронавирусом. Полностью выздоровели 10 259 человек.