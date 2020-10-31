Врач краевой детской больницы в Перми Елена Зубова рассказала, в каком возрасте у детей коронавирус протекает особенно тяжело. Ее слова приводит РЕН ТВ.

По словам медика, опаснее всего COVID-19 для детей до трех лет. Зубова подчеркнула, что родители в первую очередь должны обратить внимание на следующие симптомы: заложенный нос, отит, боль и першение в горле. О заражении могут также сигнализировать сухой или мокрый кашель, одышка, слабость, судороги, диарея или тошнота.

При проявлении данных симптомов специалист порекомендовала незамедлительно обратиться к педиатру.