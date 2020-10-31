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Стопкоронавирус.рф

Российский врач раскрыла самый опасный возраст детей для COVID-19 

Мира Маркина 14 часов назад
Врач краевой детской больницы в Перми Елена Зубова рассказала, в каком возрасте у детей коронавирус протекает особенно тяжело. Ее слова приводит РЕН ТВ.
По словам медика, опаснее всего COVID-19 для детей до трех лет. Зубова подчеркнула, что родители в первую очередь должны обратить внимание на следующие симптомы: заложенный нос, отит, боль и першение в горле. О заражении могут также сигнализировать сухой или мокрый кашель, одышка, слабость, судороги, диарея или тошнота.
При проявлении данных симптомов специалист порекомендовала незамедлительно обратиться к педиатру.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыта долговечность иммунитета к коронавирусу.
Коронавирус , Видео , Елена Зубова , РЕН ТВ
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