Назван срок иммунитета переболевших COVID-19 

Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке подтвердили наличие длительного иммунитета у людей, переболевших COVID-19 и выяснили, сколько он держится. Об этом сообщает журнал Science.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 30 082 человека с COVID-19. Они прошли скривив по выявлению антител. Выяснилось, что у 90% были обнаружены антитела к коронавирусу. Их уровень оставался стабильным в течение пяти месяцев. Сообщается, их концентрация прямо коррелировала со степенью нейтрализации SARS-CoV-2.

Ученые пытались выяснить, возможно ли надолго сохранить иммунитет к COVID-19. В итоге исследование опровергло версию о том, что антитела быстро исчезают и не могут защитить от повторного заражения.