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Стопкоронавирус.рф

Назван срок иммунитета переболевших COVID-19 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке подтвердили наличие длительного иммунитета у людей, переболевших COVID-19 и выяснили, сколько он держится. Об этом сообщает журнал Science.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 30 082 человека с COVID-19. Они прошли скривив по выявлению антител. Выяснилось, что у 90% были обнаружены антитела к коронавирусу. Их уровень оставался стабильным в течение пяти месяцев. Сообщается, их концентрация прямо коррелировала со степенью нейтрализации SARS-CoV-2.
Ученые пытались выяснить, возможно ли надолго сохранить иммунитет к COVID-19. В итоге исследование опровергло версию о том, что антитела быстро исчезают и не могут защитить от повторного заражения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван срок наибольшей заразности больного с коронавирусом.
Коронавирус , Видео
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