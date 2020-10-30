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Стопкоронавирус.рф

Назван срок наибольшей заразности больного COVID-19 

Елизавета Назарова 41 минуту назад
Назван срок наибольшей заразности больного COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно, в какой период болезни человек с коронавирусом максимально заразен для окружающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессора Наталью Пшеничную.
По словам Пшеничной, наиболее заразен больной за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. При этом, человек может начать распространять вирус уже за три-четыре дня до появления симптомов.

"Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна", — отметила эксперт.

Она добавила, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем, а также напомнила о важности ношения масок.

"Ношение масок — это наиболее эффективный и простой метод профилактики заболевания. Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц"

Ранее "Рамблер" сообщал, что найден новый неожиданный симптом коронавируса.
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