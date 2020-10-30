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Стопкоронавирус.рф

Найден новый симптом коронавируса 

Елизавета Назарова 51 минуту назад
Найден новый неожиданный симптом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии провели совместные исследования и обнаружили новый симптом коронавируса, который появляется на коже. Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно итогам исследования, новым симптомом оказалось покраснение пальцев ног. Оно похоже на обморожение, и длится от одной до четырех недель. Такой симптом, как сообщают врачи, может привести к опуханию стоп.
В исследовании говорится, что у некоторых заболевших коронавирусом симптом сохранялся несколько месяцев, но в большинстве случаев он проявляется в легкой форме.
В Международном COVID-19 дерматологическом регистре были пациенты с таким симптомом. У половины из них воспалились стопы, а 16% были госпитализированы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найдено "слабое место" коронавируса.
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