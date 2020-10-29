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Стопкоронавирус.рф

Найдено «слабое место» коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Найдено «слабое место» коронавируса
Фото: РИА Новости
Сообщается, что коронавирусный белок, используемый в виде наночастиц, может повысить их эффективность в случае использования в вакцине. Об этом заявили специалисты Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.
Ученые изобрели метод, который позволит получать большее количество антител к белку, который требуется вирусу для проникновения в клетки. Рецептор-связывающий домен (RBD) находится в одном из белков шипа коронавируса. Он соединяется с рецептором ACE2 клетки организма, после чего происходит внедрение вируса в клетку. Профессор Джонатан Ловелла, возглавляющий команду учёных Университета Буффало отметил:

«Было бы хорошо, если бы вакцина могла вызвать высокие уровни антител против RBD. Один из способов добиться этого — использовать сам белок RBD в качестве антигена, то есть компонента вакцины, против которого будет направлен иммунный ответ».

Ловелл также надеется, что результаты исследования докажут разработчикам вакцин, что использование RBD в виде наночастиц наиболее эффективно для получения антигенов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стало известно о взаимосвязи инсульта и COVID-19.
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Коронавирус
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