Найдено «слабое место» коронавируса 

Сообщается, что коронавирусный белок, используемый в виде наночастиц, может повысить их эффективность в случае использования в вакцине. Об этом заявили специалисты Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

Ученые изобрели метод, который позволит получать большее количество антител к белку, который требуется вирусу для проникновения в клетки. Рецептор-связывающий домен (RBD) находится в одном из белков шипа коронавируса. Он соединяется с рецептором ACE2 клетки организма, после чего происходит внедрение вируса в клетку. Профессор Джонатан Ловелла, возглавляющий команду учёных Университета Буффало отметил:

«Было бы хорошо, если бы вакцина могла вызвать высокие уровни антител против RBD. Один из способов добиться этого — использовать сам белок RBD в качестве антигена, то есть компонента вакцины, против которого будет направлен иммунный ответ».

Ловелл также надеется, что результаты исследования докажут разработчикам вакцин, что использование RBD в виде наночастиц наиболее эффективно для получения антигенов.