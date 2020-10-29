Стало известно о взаимосвязи инсульта и COVID-19

Исследователи обнаружили взаимосвязь между инсультом и коронавирусом. Как выяснили ученые из Кембриджского университета, пациенты, зараженные коронавирусом, переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше, чем те, что не были им заражены. Подробное исследование опубликовано в научном издании International Journal of Stroke.

Также ученые выяснили, что при инсульте доля смертельных исходов вдвое выше у людей с COVID-19, чем у прочих больных.

Специалисты отметили, что среди тех пациентов с коронавирусом, кто попадает в больницу, с инсультом сталкивается каждый сотый.