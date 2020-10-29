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Стало известно о взаимосвязи инсульта и коронавируса 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стало известно о взаимосвязи инсульта и COVID-19
Фото: depositphotos.com
Исследователи обнаружили взаимосвязь между инсультом и коронавирусом. Как выяснили ученые из Кембриджского университета, пациенты, зараженные коронавирусом, переживают инсульт в среднем на шесть лет раньше, чем те, что не были им заражены. Подробное исследование опубликовано в научном издании International Journal of Stroke.
Также ученые выяснили, что при инсульте доля смертельных исходов вдвое выше у людей с COVID-19, чем у прочих больных.
Специалисты отметили, что среди тех пациентов с коронавирусом, кто попадает в больницу, с инсультом сталкивается каждый сотый.
Ранее "Рамблер" писал о последствиях коронавируса, которые могут остаться навсегда.
Коронавирус
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