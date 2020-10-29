Врачи нашли еще одно проявление коронавируса

Ученые Массачусетской больницы общего профиля выявили еще одно проявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале EurekAlert.
В исследовании приняли участие около тысячи пациентов с коронавирусом, имеющих проявления на коже. Среди 224 случаев, где инфекцию подозревали, и в 90 уже подтвержденных случаях COVID-19 средняя продолжительность кожных симптомов составляла 12 дней. Высыпания в виде крапивницы и сыпи присутствовали семь и четыре дня соответственно, а максимально — 28 дней.
Также сообщается, что у некоторых пациентов высыпания проявлялись в виде чешуйчатых папул и бляшек — при подтвержденном COVID-19 эти симптомы сохранялись в среднем 20 дней, а в одном случае — 70.
Покраснения и отек рук и ног также были выявлены у пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы два варианта течения коронавируса.