Врачи нашли еще одно проявление коронавируса

Ученые Массачусетской больницы общего профиля выявили еще одно проявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

В исследовании приняли участие около тысячи пациентов с коронавирусом, имеющих проявления на коже. Среди 224 случаев, где инфекцию подозревали, и в 90 уже подтвержденных случаях COVID-19 средняя продолжительность кожных симптомов составляла 12 дней. Высыпания в виде крапивницы и сыпи присутствовали семь и четыре дня соответственно, а максимально — 28 дней.

Также сообщается, что у некоторых пациентов высыпания проявлялись в виде чешуйчатых папул и бляшек — при подтвержденном COVID-19 эти симптомы сохранялись в среднем 20 дней, а в одном случае — 70.

Покраснения и отек рук и ног также были выявлены у пациентов с подтвержденным коронавирусом.