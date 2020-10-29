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Названы два варианта течения коронавируса 

Стелла Шмель 2 часа назад
Названы два варианта течения коронавируса
Фото: depositphotos.com
Главный пульмонолог ФМБА России Александр Аверьянов рассказал о двух вариантах течения COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.
Специалист отметил, что 80% больных выздоравливают путем естественного ответа иммунной системы организма.

"И вот этой категории больных, какой бы мы препарат ни назначили, этот больной все равно выздоровеет",

— отметил Аверьянов.
Другая картина развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2.

"У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом, когда иммунная система начинает фактически работать против своего организма… Это приводит к прогрессирующему поражению легких",

— заявил врач.
Ранее "Рамблер" писал, что названы особенности лечения коронавируса у детей.
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Коронавирус , Александр Аверьянов , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости
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