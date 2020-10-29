Названы особенности лечения коронавируса у детей 

Врач назвала основные симптомы заражения COVID-19 и особенности его лечения у детей. Как сообщила РБК кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова, заболевание у детей протекает значительно легче, чем у взрослых.

"Я не сталкивалась с тяжелыми пациентами, у моих инфекция протекала легко, как обычная ОРВИ. Только когда дети сдавали тесты, можно было ее выявить. Симптомы были: выраженная слабость, потеря аппетита, легкое покашливание",

— рассказала врач и отметила, что если у ребенка коронавирус протекает в легкой форме, то особенного лечения не требуется:

"Это охранительный режим, облегченное питание, обильное теплое питье".

Как отметила Добрецова, дети обычно обходятся без антибиотиков и препаратов, разжижающих кровь.

Специалист отметила, что часто коронавирус маскируется под ОРВИ. Основные симптомы у детей — повышенная температура, заложенность носа, боль в горле и кашель.