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Стопкоронавирус.рф

Названы условия для лечения коронавируса дома 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Сообщается, что пациент с коронавирусом может лечиться дома, если для него есть отдельная комната и при этом он не живет в общежитии, коммунальной квартире или вместе с людьми пожилого возраста. Об этом сказано в приказе Минздрава РФ, который опубликован на официальном сайте интернет-портала правовой информации.
Также важно, чтобы пациент не находился с лицами, страдающими хроническими заболеваниями, бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
В приказе также отмечается, что пациентам с коронавирусом рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.
Ранее «Рамблер» писал о том, что на российских продуктах обнаружили коронавирус.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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