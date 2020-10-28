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Стопкоронавирус.рф

На российских продуктах обнаружили коронавирус 

Мира Маркина 1 час назад
На российских продуктах обнаружили коронавирус
Фото: depositphotos.com
Санитарные службы восточной китайской провинции Шаньдун обнаружили COVID-19 на упаковках продуктов с трех российских и одного нидерландского рефрижераторного судна. Об этом говорится на сайте Главного таможенного управления КНР.
Тест на нуклеиновую кислоту COVID-19 образцов упаковок с замороженными морепродуктами показал положительный результат. В связи с этим в рамках установленных правил прием деклараций на импорт с российских и нидерландского судов приостановлен с 28 октября на одну неделю.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, увеличивающих риск рака.
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Коронавирус , Федеральная таможенная служба
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