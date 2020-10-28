На российских продуктах обнаружили коронавирус 

Санитарные службы восточной китайской провинции Шаньдун обнаружили COVID-19 на упаковках продуктов с трех российских и одного нидерландского рефрижераторного судна. Об этом говорится на сайте Главного таможенного управления КНР.

Тест на нуклеиновую кислоту COVID-19 образцов упаковок с замороженными морепродуктами показал положительный результат. В связи с этим в рамках установленных правил прием деклараций на импорт с российских и нидерландского судов приостановлен с 28 октября на одну неделю.