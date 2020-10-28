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Названы симптомы продолжительного течения COVID-19 

Анастасия Иванова 42 минуты назад
Ученые Королевского колледжа Лондона назвали основные признаки которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения коронавируса. Исследование опубликовано на портале medrxiv.
Сообщается, что некоторые пациенты с COVID-19 болеют неделями или месяцами. Ученые утверждают, что подобные случаи трудно изучать, так как не всем больным правильно поставили диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.
В исследовании приняли участие более четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в Швеции, Британии и США и просили их записывать симптомы в специальное приложение.
У 558 человек признаки коронавируса наблюдались на протяжении четырех недель. Ученые назвали этот случай как «продолжительный COVID-19». А люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось свыше пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития «продолжительный COVID-19».
Ученые также перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на это течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Гинцбург заявил о болеющих COVID-19 испытателях вакцины.
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Коронавирус , Видео
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