Названы симптомы продолжительного течения COVID-19 

Ученые Королевского колледжа Лондона назвали основные признаки которые могут свидетельствовать о высоком риске продолжительного течения коронавируса. Исследование опубликовано на портале medrxiv.

Сообщается, что некоторые пациенты с COVID-19 болеют неделями или месяцами. Ученые утверждают, что подобные случаи трудно изучать, так как не всем больным правильно поставили диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.

В исследовании приняли участие более четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в Швеции, Британии и США и просили их записывать симптомы в специальное приложение.

У 558 человек признаки коронавируса наблюдались на протяжении четырех недель. Ученые назвали этот случай как «продолжительный COVID-19». А люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось свыше пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития «продолжительный COVID-19».

Ученые также перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на это течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.