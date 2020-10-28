Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытателях вакцины "Спутник V", которые заболели коронавирусом. При этом эксперт не исключает, что добровольцы могли получить плацебо, — точно узнать об этом можно будет только в ноябре после расшифровки данных. Об этом сообщают РИА Новости.

"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября",

— заявил Гинцбург.

Он уточнил, что половина добровольцев уже получили первый компонент вакцины. Около 9 тысяч человек провакцинированы уже втрой раз.