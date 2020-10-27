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Доктор Мясников заявил, что вакцина не сможет остановить COVID 

Анастасия Иванова 1 час назад
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что эффективность прививок от коронавируса пока неясна, поэтому он сомневается в ее эффективности. По мнению врача, вакцинация от COVID-19 не сможет сдержать распространение вируса.

«Я даже скажу, что и вакцина не остановит. Мы не успеем догнать стадный иммунитет, потому что мы не знаем, насколько она эффективна»,

— заявил Мясников.
Доктор подчеркнул, что пока неизвестно, насколько эффективна вакцина, ведь ее изначальное воздействие оценивается всего на 50-70 процентов. Кроме того, по мнению специалиста, проходя через людей, коронавирус свою вирулентность.

«Мы все равно переболеем, 50 процентов населения Земли все равно переболеет, делаем мы карантины, не делаем»,

— резюмировал телеведущий.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в РФ началось производство второй вакцины от COVID.
Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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