Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что эффективность прививок от коронавируса пока неясна, поэтому он сомневается в ее эффективности. По мнению врача, вакцинация от COVID-19 не сможет сдержать распространение вируса.

«Я даже скажу, что и вакцина не остановит. Мы не успеем догнать стадный иммунитет, потому что мы не знаем, насколько она эффективна»,

— заявил Мясников.

Доктор подчеркнул, что пока неизвестно, насколько эффективна вакцина, ведь ее изначальное воздействие оценивается всего на 50-70 процентов. Кроме того, по мнению специалиста, проходя через людей, коронавирус свою вирулентность.

«Мы все равно переболеем, 50 процентов населения Земли все равно переболеет, делаем мы карантины, не делаем»,

— резюмировал телеведущий.