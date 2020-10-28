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Переболевший COVID-19 россиянин раскрыл редкие симптомы коронавируса

Мира Маркина
3 часа назад
Психолог Сергей Ланг, переболевший коронавирусом вместе со своей семьей, раскрыл редкие симптомы COVID-19, которые проявились у него в период болезни. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.
Ланг сообщил, что после заражения у него возникли проблемы с давлением, ощущение паники и головная боль. Вдобавок к этому, россиянина беспокоили изматывающие перепады температуры тела:
"Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи — ночью ломает и выкручивает".
По словам психолога, последствия болезни сохранились и после выздоровления. Спустя три-четыре месяца после инфицирования Ланга постоянно мучает головная боль, а у его жены, которая перенесла болезнь в более тяжелой форме, изменились вкусовые ощущения:
"Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. (...) У редких переболевших возникает искажение запахов".
Сергей отметил, что состояние здоровья ухудшилось в целом и стало не таким, как раньше.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо самое доступное средство профилактики коронавируса.
Коронавирус,ИА Sputnik,
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