Подросток из американского города Лаббок, штат Техас, столкнулся с редчайшем осложнение от COVID-19. О том, как протекало его заболевание, он рассказал изданию The Mirror.

17-летний Закария Арредондо и три другие члена его семьи заболели COVID-19 заболели коронавирусом в августе текущего года. Первые несколько дней заболевание себя никак не проявляло, но потом юноше резко стало плохо. Его пришлось госпитализировать.

У Закария была лихорадка — температура его тела поднялась выше 39 градусов по Цельсию. Кроме того, молодой человек страдал от тошноты и диареи. Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков. Из-за этого заболевания у юноши развилась сердечная недостаточность, и некоторое время он провел в реанимации.

«Я лежал там, и мне казалось, что я падаю. В какой-то момент я подумал, что мертв»,

— признался юноша.

По мнению его матери, то, что сын выжил — настоящее чудо. Сейчас Арредондо вернулся домой, восстанавливается и учится дистанционно.