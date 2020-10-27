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«В какой-то момент я подумал, что мертв»: подросток о редчайшем осложнении от COVID 

Анастасия Иванова 4 часа назад
«В какой-то момент я подумал, что мертв»
Фото: depositphotos.com
Подросток из американского города Лаббок, штат Техас, столкнулся с редчайшем осложнение от COVID-19. О том, как протекало его заболевание, он рассказал изданию The Mirror.
17-летний Закария Арредондо и три другие члена его семьи заболели COVID-19 заболели коронавирусом в августе текущего года. Первые несколько дней заболевание себя никак не проявляло, но потом юноше резко стало плохо. Его пришлось госпитализировать.
У Закария была лихорадка — температура его тела поднялась выше 39 градусов по Цельсию. Кроме того, молодой человек страдал от тошноты и диареи. Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков. Из-за этого заболевания у юноши развилась сердечная недостаточность, и некоторое время он провел в реанимации.

«Я лежал там, и мне казалось, что я падаю. В какой-то момент я подумал, что мертв»,

— признался юноша.
По мнению его матери, то, что сын выжил — настоящее чудо. Сейчас Арредондо вернулся домой, восстанавливается и учится дистанционно.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы условия обязательной вакцинации от COVID-19.
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Коронавирус
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