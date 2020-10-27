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Стопкоронавирус.рф

В Госдуме назвали условия обязательной вакцинации от коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что массовая вакцинация в России пока не рассматривается. Это решение может быть принято только в крайнем случае.

"Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока еще цивилизованные страны к такому методу не прибегали".

По словам Алексея, любая прививка должна оставаться добровольной. Кроме того, пока вакцина не прошла всех испытаний, считать ее качественным способом борьбы с вирусом тоже нельзя. Об этом сообщает радио Sputnik.
Ранее "Рамблер" сообщал, что антитела не могут вылечить COVID-19.
Коронавирус , Видео , Алексей Куринный , Госдума
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