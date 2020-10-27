Бывший работник «Вектора», ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал о своем эксперименте. Ученый намеренно заболел повторно коронавирусом, чтобы проследить, как будет протекать болезнь. Об этом он поведал «Комсомольской правде».

Первый раз Александр заразился COVID-19 в феврале. Тогда у него лишь пропало обоняние, а о наличии инфекции он узнал после того, как переболел. Анализ показал наличие антител в крови, которые исчезли полностью к концу третьего месяца.

Тогда Чепуров решил поставить эксперимент. Он стал намеренно контактировать с заболевшими без средств защиты. По его словам, защита пропала спустя полгода после первичного инфицирования.

«Инфекция дала о себе знать першением в горле — и носоглоточный ПЦР-мазок сразу показал положительную реакцию на COVID»,

— объяснил ученый.

При этом Чепуров отметил, что во второй раз болезнь протекала значительно тяжелее. На протяжении пяти дней температура держалась выше 39 градусов, пропало обоняния, а также изменилось вкусовое восприятие. Но теперь в его крови снова зафиксирован высокий уровень антител. По мнению профессора, тяжесть повторного течения COVID-19 зависит исключительно от особенностей организма человека, а коллективного иммунитета к вирусу не будет.

«А это, в свою очередь, значит, вирус будет жить с человечеством долгие годы»,

— резюмировал ученый.