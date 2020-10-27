Стало известно, когда коронавирус пойдет на спад

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Коронавирус может быть активен в течение полутора лет. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что в различных странах и регионах будут периодически возникать горячие точки, вызванные COVID-19.

По мнению Пшеничной, ситуация с коронавирусом в России обострится в феврале-марте, а спада показателей стоит ждать не раньше следующего лета.