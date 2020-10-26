Раскрыто опасное последствие COVID-19 у детей 

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Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала об опасных последствиях коронавируса у детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, ученые обследовали перенесших COVID-19 детей. У 30% из них обнаружили снижение когнитивных функций.

Кроме того, Лейла Намазова-Баранова заявила, что есть угроза низкой фертильности следующих поколений. Она отметила, что исследование проводили совместно с урологами. Оказалось, что после перенесенного коронавируса у мальчиков происходит изменение сперматогенеза.