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Раскрыто опасное последствие COVID-19 у детей 

Анастасия Иванова 1 час назад
Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова рассказала об опасных последствиях коронавируса у детей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, ученые обследовали перенесших COVID-19 детей. У 30% из них обнаружили снижение когнитивных функций.
Кроме того, Лейла Намазова-Баранова заявила, что есть угроза низкой фертильности следующих поколений. Она отметила, что исследование проводили совместно с урологами. Оказалось, что после перенесенного коронавируса у мальчиков происходит изменение сперматогенеза.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы продукты, которые помогают бороться с COVID-19.
Коронавирус , Видео
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