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Стопкоронавирус.рф

Названы продукты, которые помогают бороться с COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач-диетолог Ирина Сухарева поделилась информацией о том, какие продукты помогут справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают «Известия».
Эксперт посоветовала обратить внимание на сезонные фрукты — хурму, виноград, зизифус, облепиху, айву и кизил. Их следует употреблять в компоте. Напиток укрепит иммунитет и поможет бороться с сезонным заболеваниями, включая грипп и ОРВИ.
Врач отметила, что фрукты не избавят от коронавируса и не вылечат его. Однако сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление.
А вот от строгих диет диетолог советовала отказаться. Достаточно питаться небольшими порциями 5-6 раз в день. В качестве перекуса можно выбирать виноград, груши и сливы.
Оптимальное суточное количество овощей для взрослого составляет 300 граммов, фруктов — 200 граммов. Диетолог также посоветовала ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, насколько грецкие орехи реально помогают работе мозга.
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Коронавирус , Видео
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