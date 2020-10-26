Названы продукты, которые помогают бороться с COVID-19 

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Врач-диетолог Ирина Сухарева поделилась информацией о том, какие продукты помогут справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт посоветовала обратить внимание на сезонные фрукты — хурму, виноград, зизифус, облепиху, айву и кизил. Их следует употреблять в компоте. Напиток укрепит иммунитет и поможет бороться с сезонным заболеваниями, включая грипп и ОРВИ.

Врач отметила, что фрукты не избавят от коронавируса и не вылечат его. Однако сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление.

А вот от строгих диет диетолог советовала отказаться. Достаточно питаться небольшими порциями 5-6 раз в день. В качестве перекуса можно выбирать виноград, груши и сливы.

Оптимальное суточное количество овощей для взрослого составляет 300 граммов, фруктов — 200 граммов. Диетолог также посоветовала ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.