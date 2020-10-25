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Выяснилось, сколько лет жизни отнимает ковид у переболевших

Диана Товсепова
50 минут назад
Британские и американские нейрофизиологи провели тестирование более 84 тысяч человек.
Оказалось, что у переболевших коронавирусом зачастую меняются медицинские показатели. Так, по мнению британских врачей, ситуацию можно сравнить с тем, как если бы переболевшие ковидомлюди постарели на 10 лет. У тех, кто перенес болезнь в легкой и средней форме, без ИВЛ или кислородной маски , изменения заметны меньше.
Так, врачи отметили, что перенесшие вирус люди зачастую замечают изменения в своих умственных способностях и начинают "притормаживать". Это проявляется, когда им приходится работать со сложной информацией. Причиной этому зачастую становится кислородное голодание, которое испытывают больные.
Коронавирус,Видео,
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