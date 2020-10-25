Оказалось, что у переболевших коронавирусом зачастую меняются медицинские показатели. Так, по мнению британских врачей, ситуацию можно сравнить с тем, как если бы переболевшие ковидомлюди постарели на 10 лет. У тех, кто перенес болезнь в легкой и средней форме, без ИВЛ или кислородной маски , изменения заметны меньше.