Озвучены опасные последствия самолечения при COVID-19

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев озвучил опасные последствия самолечения при COVID-19.

По словам медика, бесконтрольный прием противовирусных препаратов может навредить иммунной системе человека.

"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?",

— задался вопросом доктор в беседе с Ura.ru.

Вдобавок к этому, специалист заявил, что самолечение противовирусными медикаментами может нарушить баланс в организме, из-за чего вся иммунная система "разактивируется".

Щепеляев также посоветовал не назначать себе антибиотик азитромицин, который прописывают врачи при коронавирусе для предотвращения бактериальной пневмонии. Врач уточнил, что у людей без хронических заболеваний препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию в случае передозировки.