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Озвучены опасные последствия самолечения при коронавирусе 

Мира Маркина 37 минут назад
Озвучены опасные последствия самолечения при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев озвучил опасные последствия самолечения при COVID-19.
По словам медика, бесконтрольный прием противовирусных препаратов может навредить иммунной системе человека.

"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?",

— задался вопросом доктор в беседе с Ura.ru.
Вдобавок к этому, специалист заявил, что самолечение противовирусными медикаментами может нарушить баланс в организме, из-за чего вся иммунная система "разактивируется".
Щепеляев также посоветовал не назначать себе антибиотик азитромицин, который прописывают врачи при коронавирусе для предотвращения бактериальной пневмонии. Врач уточнил, что у людей без хронических заболеваний препарат может вызвать лишь небольшую аллергическую реакцию в случае передозировки.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вирусолог предрек сложную зиму из-за коронавируса.
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Коронавирус , РИА Ura.ru
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