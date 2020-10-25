Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врачи раскрыли, что стало с мозгом у переболевших коронавирусом 

Диана Товсепова 1 час назад
По данным последних опубликованных исследований, COVID-19 может оказывать влияние на умственные способности переболевших, последствия от которого ощущаются через недели после выздоровления. Оказалось, дело в ухудшении способности воспринимать прочитанный текст и проходить соответствующие тесты.
По данным исследований британских и американских специалистов, у тех, кто был в больнице на ИВЛ, нарушения более заметны. Так, проблемы проявляются при чтении текстов со сложными смыслами, а также при трактовке необычных слов или при решении задач. Врачи объясняют, что переболевшие часто "притормаживают", но последствия не влияют на пространственную память и способность запоминать числа. Исследование нейрофизиологи основывают на результатах тестирования более 84 тысяч человек.
Врач-невролог Александр Комаров подтвердил, что это уже доказанный факт в разговоре с корреспондентом «МК».

"Основная причина умственных проблем — это гипоксия, которая связана с повышением тромбообразования и вязкости крови", — объяснил доктор.

Гипоксия (кислородное голодание) считается одной из самых распространенных причин снижения умственной активности. Специалисты объясняли, что с такой проблемой сталкиваются альпинисты, проводящие большое количество времени в горах, где воздух разряжен. Очень многие, находясь на горных вершинах, жалуются на вершины на вялость и апатию, замечая что начинают «хуже соображать», а после спуска с вершины уровень интеллекта снижался примерно на 20%. Подобные симптомы испыывают люди, перенесшие хирургические вмешательства с анестезией, из-за того, что мозг испытывал кислородное голодание в течение долгого времени. Соответственно, те переболевшие ковидом, кто избежал реанимации, реже сталкиваются с подобными последствиями.
Медики также отметили, что препараты для разжижения крови, которые обычно назначают пациентам с диагностированным ковидом, предотвращают не только тромбозы, но и последствия кислородного голодания.
Медики планируют продолжать изучение подобных последствий, чтобы установить, являются ли они обратимыми.
Ранее "Рамблер" рассказывал об опасных последствиях самолечения при коронавирусе.
Комментарии 1
Коронавирус , Видео , Александр Комаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Врач описал действия при температуре из-за COVID-19
Врач описал действия при температуре из-за COVID-19
Минздрав запретил проверять легкие «на всякий случай»
Минздрав запретил проверять легкие «на всякий случай»
Названа действенная схема лечения COVID-19
Названа действенная схема лечения COVID-19
Видео
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
06:20
Как понять, что печень уже переполнена токсинами
Болезни и лекарства
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
00:33
Выяснилось, кто не вырабатывает антител к COVID
Коронавирус
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
01:43
Врач рассказал, как пережить магнитную бурю
ЗОЖ
Как понять, что вам не хватает белка
09:13
Как понять, что вам не хватает белка
ЗОЖ
Черты характера, которые гарантируют вам невроз
03:07
Черты характера, которые гарантируют вам невроз
Болезни и лекарства
Врач назвал самые опасные диагнозы в пандемию
00:57
Врач назвал самые опасные диагнозы в пандемию
Коронавирус
Выяснилось, сколько лет отнимает ковид у переболевших
00:12
Выяснилось, сколько лет отнимает ковид у переболевших
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение