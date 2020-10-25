По данным последних опубликованных исследований, COVID-19 может оказывать влияние на умственные способности переболевших, последствия от которого ощущаются через недели после выздоровления. Оказалось, дело в ухудшении способности воспринимать прочитанный текст и проходить соответствующие тесты.

По данным исследований британских и американских специалистов, у тех, кто был в больнице на ИВЛ, нарушения более заметны. Так, проблемы проявляются при чтении текстов со сложными смыслами, а также при трактовке необычных слов или при решении задач. Врачи объясняют, что переболевшие часто "притормаживают", но последствия не влияют на пространственную память и способность запоминать числа. Исследование нейрофизиологи основывают на результатах тестирования более 84 тысяч человек.

Врач-невролог Александр Комаров подтвердил, что это уже доказанный факт в разговоре с корреспондентом «МК».

"Основная причина умственных проблем — это гипоксия, которая связана с повышением тромбообразования и вязкости крови", — объяснил доктор.

Гипоксия (кислородное голодание) считается одной из самых распространенных причин снижения умственной активности. Специалисты объясняли, что с такой проблемой сталкиваются альпинисты, проводящие большое количество времени в горах, где воздух разряжен. Очень многие, находясь на горных вершинах, жалуются на вершины на вялость и апатию, замечая что начинают «хуже соображать», а после спуска с вершины уровень интеллекта снижался примерно на 20%. Подобные симптомы испыывают люди, перенесшие хирургические вмешательства с анестезией, из-за того, что мозг испытывал кислородное голодание в течение долгого времени. Соответственно, те переболевшие ковидом, кто избежал реанимации, реже сталкиваются с подобными последствиями.

Медики также отметили, что препараты для разжижения крови, которые обычно назначают пациентам с диагностированным ковидом, предотвращают не только тромбозы, но и последствия кислородного голодания.

Медики планируют продолжать изучение подобных последствий, чтобы установить, являются ли они обратимыми.