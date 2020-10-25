Все новости на карте

Елена Малышева провела прямой эфир в Instagram и рассказала, что из-за всеобщей паники на фоне пандемии COVID-19 медицинская система оказалась перегружена. Медик также назвала симптомы, при наличии которых нужно на самом деле вызывать скорую помощь:

«Паника, которая сегодня захватила всех, к сожалению, имеет трагические последствия»,

— сказала телеведущая.

По словам Малышевой, ежедневно в обычную поликлинику поступает до двух тысячи вызовов и обслужить все попросту невозможно.

«99 процентов звонков — это звонки перепуганных насмерть людей. В этой лавине без помощи остаются те, кому помощь действительно нужна»,

— пояснила медик.

Врач пояснила, что вызывать скорую помощь следует при наличии следующих симптомов: одышка, температура выше 38,5 градусов, которую не снижают жаропонижающие средства, уровень насыщения крови кислородом менее 90%.

"Если скорую будут вызывать только эти люди, мы сможем помочь тяжелым больным. Сегодня скорую вызывают все",

— заключила Малышева.