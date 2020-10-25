Елена Малышева провела прямой эфир в Instagram и рассказала, что из-за всеобщей паники на фоне пандемии COVID-19 медицинская система оказалась перегружена. Медик также назвала симптомы, при наличии которых нужно на самом деле вызывать скорую помощь:
«Паника, которая сегодня захватила всех, к сожалению, имеет трагические последствия»,
— сказала телеведущая.
По словам Малышевой, ежедневно в обычную поликлинику поступает до двух тысячи вызовов и обслужить все попросту невозможно.
«99 процентов звонков — это звонки перепуганных насмерть людей. В этой лавине без помощи остаются те, кому помощь действительно нужна»,
— пояснила медик.
Врач пояснила, что вызывать скорую помощь следует при наличии следующих симптомов: одышка, температура выше 38,5 градусов, которую не снижают жаропонижающие средства, уровень насыщения крови кислородом менее 90%.
"Если скорую будут вызывать только эти люди, мы сможем помочь тяжелым больным. Сегодня скорую вызывают все",
— заключила Малышева.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева сделала заявление.