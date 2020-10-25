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Стопкоронавирус.рф

Выяснилось, спасает ли зараженных плазма вылечившихся от COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые провели исследование и выяснили, спасает ли зараженных плазма вылечившихся от COVID-19. Соответствующие выводы опубликованы в Британском медицинском журнале (BMJ).
С апреля по июнь в эксперименте принимали участие 464 пациентов из Индии, зараженных COVID-19. Половине из них перелили плазму тех, кто уже вылечился от коронавируса. Второй половине назначили классическое лечение.
Как оказалось, плазма крови не снизила риск тяжелого течения COVID-19 или летального исхода. При этом представители национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что при исследовании использовалась плазма с уровнем антител в 6-10 раз ниже, чем используют в Британии.
Тем не менее использование плазмы для лечения от инфекций считается перспективной разработкой. О создании подобного лекарства рассказывал и глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Данный препарат, по его словам, будет отличаться повышенной концентрацией и будет предназначен для лечения тяжелобольных.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об опасных последствиях самолечения при коронавирусе.
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Коронавирус , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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